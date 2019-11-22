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Комитет СФ поддержал проект строительства очистных сооружений в Удмуртии за 500 млн рублей

Очистные сооружения в городе Можга не ремонтировались 60 лет

ИЖЕВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера подержал проект строительства очистных сооружений в городе Можга Республики Удмуртия. Стоимость проекта составит 500 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Госсовета Удмуртии.

"Особенно тревожная ситуация сложилась в городе Можге, где очистные сооружения не ремонтировались уже 60 лет. Сегодня для этого требуется 500 млн рублей. В региональном бюджете денег на эти цели нет. Министр [строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин] сообщил, что проектная документация по Можге разработана. По предложению главы комитета Олега Мельниченко проект решения, предложенный органами государственной власти Удмуртии, был поддержан", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя, комитет таким образом поддержит республику в вопросе получения федеральных средств на реализацию проекта.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что проект - один из самых значимых в республике. Сточные воды бытового назначения, а также стоки промышленных и коммунально-бытовых предприятий Можги системой коллекторов сбрасываются в реку Сюга. Из-за отсутствия надлежащей очистки вод эксплуатирующая организация ежегодно платит штрафы за негативное воздействие на окружающую среду и сброс загрязняющих веществ.

Строительство объекта началось еще в 2011 году в рамках федеральной программы "Чистая вода", но с 2013 года финансирование приостановилось. В 2016-2017 годах проект прошел актуализацию с учетом применения современных технологий очистки, в 2018 году было получено положительное заключение госэкспертизы. В декабре 2018 года за счет средств бюджета Удмуртии достроили и ввели в эксплуатацию только первый этап очистных сооружений - механическую очистку. Для обеспечения полной биологической очистки и доведения качества стоков до требуемых показателей необходимо завершить строительство объекта.

Можга - это крупный индустриальный и межрайонный центр юго-западной части Удмуртии, располагается в 90 км от Ижевска, в нем проживают почти 50 тыс. человек.

Дни Удмуртии

С 21 по 25 ноября в Совете Федерации проходят Дни Удмуртии. С участием представителей органов власти республики идут расширенные заседания комитетов, на которых рассматриваются, в том числе вопросы развития коммунальной и социальной инфраструктуры, перспективы развития оружейной отрасли, сферы культуры и образования.

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РоссияУдмуртия
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