Глава Сочи возглавил ассоциацию курортов и туристических городов

СОЧИ, 22 ноября. /ТАСС/. Глава города Сочи Алексей Копайгородский возглавил ассоциацию курортных и туристических городов, которые работают по социальной программе "Оздоровление и отдых". Такое решение был принято единогласно членами правления ассоциации, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Алексей Копайгородский возглавил Ассоциацию курортных и туристических городов. Единогласное решение об этом было принято сегодня на заседании членов правления ассоциации", - говорится в сообщении.

Некоммерческая организация "Ассоциация курортных и туристических городов" была создана в 2017 году. В число учредителей входят следующие муниципальные образования: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта, Белокуриха, Анапа, Ейск, Горячий Ключ, Сочи, Туапсинский район, Новороссийск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. Все муниципальные образования работают по социальной программе "Оздоровление и отдых". В планах ассоциации - получить международные сертификаты и войти в европейский реестр СПА-учреждений, что даст возможность увеличить турпоток зарубежных гостей на российские курорты.