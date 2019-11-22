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Москалькова согласовала кандидатуру челябинского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека предложила Антону Шарпилову пройти стажировку

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в пятницу по итогам беседы согласовала назначение Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области и предложила ему пройти стажировку, сообщается на сайте уполномоченного.

В начале ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил члена областной общественной палаты Шарпилова на освободившуюся в сентябре должность уполномоченного по правам человека в регионе.

"По итогам беседы Татьяна Москалькова согласовала назначение Антона Шарпилова на должность уполномоченного по правам человека в Челябинской области и предложила пройти стажировку с целью налаживания оперативного взаимодействия с отраслевыми подразделениями аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Законодательного собрания ТАСС сообщили, что теперь кандидатуру рассмотрит комитет по законодательству, а затем ее вынесут на рассмотрение депутатского корпуса.

26 сентября депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли отставку уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой, которая была наделена полномочиями члена Совета Федерации.

Антон Шарпилов родился в 1988 году в Челябинске. Окончил Челябинский энергетический колледж имени Кирова, затем Челябинскую государственную аграрную академию, служил в спецназе ВМФ России. Член общественной палаты Челябинской области, занимает ряд общественных должностей.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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