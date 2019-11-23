Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 23 ноября. Аэропорт Благовещенска закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом в субботу сообщает пресс-служба Министерства транспорта Амурской области. Всего задержано 10 рейсов, в том числе по направлениям в Москву, Владивосток, Пхукет.

Минувшей ночью в центральных и южных районах Приамурья прошел дождь. В утренние часы на дорогах образовалось опасное обледенение проезжей части. Приостановили межмуниципальное автобусное сообщение и движение школьных автобусов.

"Смена погоды в Приамурье спровоцировала опасную обстановку на дорогах, внесла коррективы в движение транспорта. Из-за погодных условий, приведших к обледенению взлетно-посадочной полосы, аэропорт Благовещенск закрыт на прием и выпуск воздушных судов ориентировочно до 13:00 местного времени (07:00 мск). Аэродромная служба проводит весь комплекс работ для обеспечения безопасного приема самолетов", - говорится в сообщении.

Ночью дорожные службы вывели более 100 единиц спецтехники на дороги. Проезжая часть обрабатывается реагентами. По прогнозу областного Минтранса, сложная обстановка на дорогах будет сохраняться в течение ближайших суток.