Аэропорт Благовещенска возобновил работу после очистки взлетно-посадочной полосы

ТАСС, 23 ноября. Аэропорт Благовещенска вновь принимает и выпускает рейсы после завершения работ по очистке взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает в субботу пресс-служба аэропорта на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Ранее в субботу аэропорт Благовещенска закрылся на прием и отправку самолетов в связи с обледенением ВПП. Задержано было 10 рейсов.

"Аэропорт Благовещенска начинает работать в штатном режиме. Все мероприятия по подготовке полосы к приему и отправке воздушных судов выполнены", - говорится в записи.

Уточняется, что после посадки самолетов в аэропорту службы аэропорта проведут их обслуживание, и самолеты с пассажирами будут готовы продолжить полет по своим маршрутам.

Минувшей ночью в центральных и южных районах Приамурья прошел дождь, в утренние часы на дорогах образовалось опасное обледенение проезжей части. Было приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение и движение школьных автобусов.