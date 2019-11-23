{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Подготовка к 75-летию Победы

Китай готовится к празднованию 75-й годовщины Победы совместно с Россией

Глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что в условиях возросшей нестабильности в мире Пекин и Москва занимают верную позицию, отстаивая многосторонние механизмы взаимодействия

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китайское руководство готовится к празднованию 75-й годовщины Победы вместе с Россией. Об этом заявил в субботу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД КНР Ван И.

"Китай готов к сотрудничеству с Россией, к подготовке взаимных визитов на высоком уровне, которые состоятся в следующем году, когда мы вместе будем праздновать 75-летие Победы, а также проведем мероприятия по поводу китайско-российского года инноваций", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, в условиях усиления односторонних мер отдельных государств и возросшей нестабильности в мире Пекин и Москва занимают верную позицию, отстаивая многосторонние механизмы взаимодействия и предпринимая стратегически важные меры по обеспечению всеобщей стабильности.

Теги
РоссияКитайПодготовка к 75-летию Победы
Реклама на ТАСС
Аэропорт Благовещенска возобновил работу после очистки взлетно-посадочной полосы
Ранее из-за обледенения взлетно-посадочной полосы задержали 10 рейсов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС