Китай готовится к празднованию 75-й годовщины Победы совместно с Россией

ПЕКИН, 23 ноября. /ТАСС/. Китайское руководство готовится к празднованию 75-й годовщины Победы вместе с Россией. Об этом заявил в субботу на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД КНР Ван И.

"Китай готов к сотрудничеству с Россией, к подготовке взаимных визитов на высоком уровне, которые состоятся в следующем году, когда мы вместе будем праздновать 75-летие Победы, а также проведем мероприятия по поводу китайско-российского года инноваций", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

По словам Ван И, в условиях усиления односторонних мер отдельных государств и возросшей нестабильности в мире Пекин и Москва занимают верную позицию, отстаивая многосторонние механизмы взаимодействия и предпринимая стратегически важные меры по обеспечению всеобщей стабильности.