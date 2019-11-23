Врач раскритиковал публикацию в китайском издании о причинах старения женщин в России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мнение в китайском издании по поводу быстрого старения русских женщин и вызывающих его причин не стоит принимать всерьез. Кроме того, все женщины в любой стране мира стареют, отметил ТАСС в субботу врач-геронтолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Конев.

Ранее в РБК сообщили, что, согласно мнению, опубликованному в китайском издании Sohu, русские женщины стареют быстрее из-за потребления высококалорийной пищи, а также потому что после замужества уделяют большую часть времени мужу и детям.

"Да, климатические условия у нас не очень благоприятные, перепад температур до 100 градусов - зима-лето. Холодный промежуток года длится очень долго, но все стареют. Это просто северный тип женщин. Любые женщины стареют во всех частях мира", - сказал он.

Конев отметил, что китаянки стареют по принципу потери мышечной массы, что является самым опасным типом старения. В то время как, по его словам, дольше всех живут люди с небольшим избыточным весом до первой стадии ожирения.