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Глава Удмуртии не исключил возможность введения выходного дня в День оружейника

Он отмечается 19 сентября

ИЖЕВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Решение об учреждении на региональном уровне выходного дня в День оружейника нужно принимать с учетом мнения жителей республики и депутатов, считает глава Удмуртии Александр Бречалов. При этом руководитель региона не исключил возможности введения выходного дня 19 сентября, сообщил ТАСС в субботу Бречалов.

"Да почему бы и нет? Но вы знаете, у нас много праздничных и выходных дней. Когда работать будем? Поэтому, как будут решать люди, [какая будет] поддержка депутатов, так мы и решим", - сказал Бречалов, отвечая на соответствующий вопрос.

Руководитель республики при этом не исключил, что депутаты в будущем рассмотрят данный вопрос. "Ну а для чего же нам депутаты нужны? Конечно. Они все компилируют, все решения и предложения выносят на обсуждение", - добавил собеседник агентства.

В середине ноября председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит предложил властям учредить на региональном уровне День оружейника и сделать его выходным днем для жителей республики. Он отметил, что в Башкирии три, а в Татарстане четыре региональных праздника являются выходными днями. По мнению Шерстобита, посещение мероприятий в рамках праздника будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, ведь в республике трудились такие оружейники, как Михаил Калашников, Евгений Драгунов и Геннадий Никонов.

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приурочена к дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитается как покровитель оружейников в Ижевске - одной из оружейных столиц России. В Ижевске в это время проходит Всероссийский форум оружейников России, который является ключевым деловым мероприятием в сфере повышения конкурентоспособности и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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