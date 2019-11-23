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Дуров рассказал, что ежегодно число пользователей Telegram увеличивается в полтора раза

Создатель Telegram также извинился перед пользователями, которые ранее столкнулись со сбоем в работе мессенджера

ТАСС, 23 ноября. Создатель Telegram Павел Дуров констатировал в субботу, что число пользователей его мессенджера увеличивается каждый год примерно в полтора раза.

"Показатель DAU (Daily Active Users, общее количество активных пользователей приложения в течение суток - прим. ТАСС) продолжает расти ежегодно примерно на 50%. К сожалению, этот чрезвычайный рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями", - написал Дуров в сообщении, размещенном в его канале в Telegram.

Дуров также принес извинения пользователям, которые столкнулись со сбоем в работе мессенджера в пятницу. Больше всего сообщений о проблемах поступало от пользователей России, Белоруссии, Украины, Германии и ряда других стран.

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Россия
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