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В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Теперь последние представители этого вида остаются в Индонезии, сообщает Reuters

ТАСС, 24 ноября. Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.

25-летняя самка по имени Иман, с 2014 года жившая в заповеднике на острове Борнео, умерла от рака. По данным агентства, теперь последние представители вида остаются в Индонезии, где, по разным подсчетам, в диких условиях обитает от 30 до 80 особей.

В мае 2011 года малайзийские ученые стали предпринимать попытки по восстановлению популяции суматранских носорогов в неволе при помощи искусственного оплодотворения, но безуспешно. В 2015 году виду в стране был присвоен статус исчезнувшего в дикой природе, а последний содержащийся в неволе самец умер в мае 2019 года.

Основными причинами вымирания животных Международный фонд охраны носорогов считает браконьерство и уничтожение естественной среды их обитания. Фонд не исключает, что суматранские носороги могут полностью исчезнуть с лица земли в ближайшие несколько десятилетий.

Теги
ИндонезияМалайзия
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