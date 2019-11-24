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Международный форум "Общее будущее" пройдет в Москве 25 ноября

На нем обсудят, в частности, национальную систему показателей целей устойчивого развития и методологию их расчета

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Международный форум устойчивого развития "Общее будущее" состоится в Москве 25 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе одного из организаторов мероприятия корпорации "Синергия".

"Среди ключевых тем форума - обсуждение национальной системы показателей целей устойчивого развития и методологии их расчета, которая позволит оценивать прогресс России в достижении целей и решении задач Повестки-2030, принятой в 2015 году странами - членами ООН", - рассказали агентству.

Повестка дня включает в себя 17 целей в области устойчивого развития и 169 связанных с ними задач. Они направлены на рациональное использование и сохранение ресурсов планеты, борьбу с изменениями климата, обеспечение благополучного развития общества, в том числе в сфере здравоохранения и образования, а также повышение уровня общего благосостояния, обеспечение людей достойной работой, развитие городов и населенных пунктов.

"Надеюсь, этот форум станет площадкой для плодотворной экспертной дискуссии, а его результаты наметят основные ориентиры для дальнейших совместных усилий по достижению сбалансированного социально-экономического развития страны с учетом лучших мировых практик", - цитирует пресс-служба министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Согласно программе, в форуме примут участие представители органов власти, бизнеса, общественных организаций и научного сообщества. В рамках деловой программы пройдут панельные дискуссии, выступления спикеров, пленарное заседание.

"Это первый Международный форум устойчивого развития "Общее будущее", это своего рода проба пера. Мы соберемся, мы поговорим и обсудим, возможно, проект первого национального добровольного обзора, который будет представлять Россия в 2020 году. Обсудим показатели, которые сейчас уже собраны по достижению целей устойчивого развития нашей страной. И как раз поговорим о том, как дальше развиваться, как дальше организовывать этот диалог между всеми заинтересованными сторонами и какие основные аспекты нужно обсуждать", - цитирует пресс-служба сопредседателя оргкомитета форума, председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

В России большинство из задач, определенных в Повестке-2030, реализуются в рамках национальной стратегии развития, обозначенной в указе президента. Согласно этому указу, в России осуществляются 12 приоритетных нацпроектов во всех значимых для достижения устойчивого развития областях, в которых учтены установки Повестки-2030.

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