"Известия": Жириновский предложил расширить границы самообороны

"Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, - потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта", - отметил в беседе с изданием Жириновский.

Приведя в пример американское законодательство, в котором действует норма "Мой дом - моя крепость", депутат отметил, что каждый человек, незаконно проникнувший в чужой дом, должен понимать, что его могут убить. "И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства", - пояснил "Известиям" автор инициативы. Жириновский добавил, что в США статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты оправданы.

В МВД и Росгвардии изданию не прокомментировали изменения УК. В "Единой России" газете сообщили о готовности внимательно изучить документ, в "Справедливой России" не исключили, что инициатива ЛДПР может быть поддержана. В КПРФ изданию пояснили, что расширение границ самообороны может иметь непредсказуемые последствия.