{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Иностранец заплатил 25 тыс. рублей за такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы

По факту инцидента проводится проверка

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Иностранец заплатил за поездку на такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы 25 тыс. рублей, после чего обратился в полицию с просьбой принять меры в отношении таксиста. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в столичном ГУ МВД России.

"24 ноября в ОМВД России по Пресненскому району поступил материал проверки по заявлению приезжего из дальнего зарубежья с просьбой принять меры в отношении неизвестного водителя такси, который в субботу в 18:44 получил от него за оплату проезда от аэропорта Шереметьево до Скатертного проезда, дом 13, вместо 2,5 тыс. рублей денежные средства в сумме 25,6 тыс. рублей путем оплаты банковской картой через банковский терминал", - отметили в главке.

По данному факту проводится проверка.

На прошлой неделе в столичной полиции сообщали о семейной паре, которая заплатила таксисту 14 тыс. рублей за поездку по нескольким улицам в центре Москвы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт российского проекта "Хорошие новости"
Этот проект специализируется на распространении позитивной информации. Его создатели уже зарегистрировали резервный аккаунт
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС