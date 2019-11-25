Иностранец заплатил 25 тыс. рублей за такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Иностранец заплатил за поездку на такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы 25 тыс. рублей, после чего обратился в полицию с просьбой принять меры в отношении таксиста. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в столичном ГУ МВД России.

"24 ноября в ОМВД России по Пресненскому району поступил материал проверки по заявлению приезжего из дальнего зарубежья с просьбой принять меры в отношении неизвестного водителя такси, который в субботу в 18:44 получил от него за оплату проезда от аэропорта Шереметьево до Скатертного проезда, дом 13, вместо 2,5 тыс. рублей денежные средства в сумме 25,6 тыс. рублей путем оплаты банковской картой через банковский терминал", - отметили в главке.

По данному факту проводится проверка.

На прошлой неделе в столичной полиции сообщали о семейной паре, которая заплатила таксисту 14 тыс. рублей за поездку по нескольким улицам в центре Москвы.