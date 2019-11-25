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Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт российского проекта "Хорошие новости"

Этот проект специализируется на распространении позитивной информации. Его создатели уже зарегистрировали резервный аккаунт

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Компания Twitter без объяснения причин закрыла доступ к аккаунту российского проекта "Хорошие новости", который специализируется на распространении позитивной информации. Об этом говорится в заявлении авторов проекта, размещенном в понедельник в других социальных сетях.

"Twitter без объяснения причин приостановил действие учетной записи нашего проекта. Это прецедент - в России заблокирован аккаунт за распространение хороших новостей", - заявили авторы.

"Посмотрели ленту: похоже, дело в том, что мы перед блокировкой посмели сообщить, что рост промышленного производства в России по итогам года превысил показатели США и других мировых держав или что объемы строительства нового жилья в России выросли на 8,2%", - утверждают авторы.

По их словам, "проекту всего несколько месяцев, но только в октябре хорошие новости в Twitter получили более 6 млн просмотров". Создатели проекта уточнили, что "поддержка Twitter даже не направила официального уведомления о причинах блокировки и не отвечает на запросы". Тем не менее они создали резервный аккаунт в этой же социальной сети.

В рамках проекта "Хорошие новости" ежедневно производятся и тиражируются видео об основных достижениях российской экономики, науки, культуры и спорта, в социальной и других сферах. Подписчиками "Хороших новостей" были известные политики и представители власти, в том числе министр культуры России Владимир Мединский и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы, члены Общественной палаты.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичМединский, Владимир РостиславовичРоссия
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