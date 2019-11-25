В Киеве вандалы осквернили памятник писателю Шолом-Алейхему

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники в ночь на понедельник изрисовали свастиками памятник писателю Шолому Рабиновичу (Шолом-Алейхем), который установлен рядом с синагогой Бродского в центре Киева. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше-Рувен Асман.

"Очередная провокация напротив нашей синагоги сегодня утром", - написал он на странице в Facebook, сопроводив сообщение фотографиями оскверненной скульптуры.

В правоохранительных органах Украины данное происшествие пока не комментируют.

Рабинович, который более известен по творческому псевдониму Шолом-Алейхем, родился в 1859 году в Полтавской губернии Российской империи. Крупнейший представитель литературы на языке идиш, также писал на иврите и русском языке. По его произведению "Тивье-молочник" поставлен известный бродвейский мюзикл "Скрипач на крыше".