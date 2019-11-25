Законопроект ЛДПР о расширении права на самооборону внесут в Думу в ближайшие недели

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР в ближайшие несколько недель внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, призванный изменить правила самообороны в России и расширить право граждан на самозащиту. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

"Работа над текстом еще продолжается с тем, чтобы проработать все юридические моменты. Ориентировочно, законопроект может быть внесен в Госдуму в течение следующих нескольких недель", - сказали в пресс-службе.

Как сказал ТАСС лидер ЛДПР Владимир Жириновский, фракция "вновь подготовит и внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который меняет правила самообороны в России". Политик указал на то, что "сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой", потому что в РФ действует норма о "так называемом превышении пределов необходимой самообороны". "Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, - потерпевший сам становится обвиняемым", - пояснил Жириновский.

Он также заметил, что "система оценки этой угрозы очень размыта и неконкретна". "На практике она сводится к тому, что полноценный отпор можно оказывать только вооруженному человеку, а группе бандитов без пистолетов или ножей дать отпор уже опасно", - продолжил Жириновский. "Зачем мы даем у нас в России бандитам такой козырь, как ограничение права на самозащиту, лишаем честных граждан возможности спасать свою жизнь? Этот пробел в законодательстве и призван устранить наш законопроект", - добавил он.

"Много лет уже мы не можем провести такой законопроект, потому что якобы в России при такой норме резко возрастет число бытовых убийств. Но, например, в США многолетняя статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры по самозащите были абсолютно оправданны", - резюмировал политик.

Как заявил ранее в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера ЛДПР, позиция относительно возможности расширения границ допустимой самообороны в РФ будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами.