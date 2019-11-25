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Совфед одобрил закон о маркировке уникальных музыкальных инструментов

Отсутствие на инструменте или смычке маркировки послужит основанием для отказа в выдаче заключения на временный вывоз

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в понедельник закон о маркировке ценных музыкальных инструментов, который существенно облегчит для музыкантов их временный вывоз из РФ.

Законом предлагается маркировать музыкальные инструменты или смычки, отнесенные по результатам экспертизы к культурным ценностям. Устанавливается, что на такой инструмент будут наноситься две уникальные метки: химическая метка, которая позволит идентифицировать инструмент в качестве культурной ценности, и радиочастотная, содержащая уникальный код маркировки, связанный с записью в единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках.

Отсутствие на инструменте или смычке маркировки послужит основанием для отказа в выдаче заключения на временный вывоз.

Кроме того, в законе прописано, что таможенные посты должны быть оборудованы приборами, необходимыми для проверки маркировки музыкальных инструментов, и иметь доступ к единой базе данных о таких инструментах и смычках. При этом на каждый музыкальный инструмент или смычок, являющийся культурной ценностью и заявленный к временному вывозу, должен быть оформлен паспорт с фотографией инструмента, указанием идентификационной информации о нем, его собственнике либо пользователе. Такой паспорт на инструмент будет действовать 10 лет.

Правила маркировки будет определять правительство РФ в положении о нанесении маркировки на музыкальные инструменты или смычки.

Как отмечается в заключении комитета СФ по науке, образованию и культуре, "с принятием закона будут созданы условия для предотвращения незаконного вывоза музыкальных инструментов и смычков, являющихся культурными ценностями, а также существенно облегчены... процедуры их временного вывоза за границу".

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