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Замглавы Росалкогольрегулирования подала заявление об увольнении

Ирине Голосной вменяется злоупотребление должностными полномочиями

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Обвиняемая в злоупотреблениях замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная после задержания подала заявление об увольнении. Об этом в понедельник ТАСС сообщил ее адвокат.

"Сразу после задержания Голосная подала заявление об увольнении", - сказал он в суде, где рассматривается ходатайство об аресте Голосной.

Согласно материалам дела, Голосная знала, что оборудование компании "Альфа-групп" для передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) не соответствует стандартам. Следствие считает, что Голосная превысила свои должностные полномочия, дав сотрудникам указание подготовить заключение ведомства о том, что они опломбированы.

В результате ложных данных компания "Альфа-групп" производила пиво без передачи данных в ЕГАИС, не уплатив налоги на 58 млн рублей.

Следствие вменяет Голосной и двум другим фигурантам дела - исполняющему обязанности руководителя управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергею Пальцеву и сотруднику ведомства Борису Астахову - три эпизода ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой наступление тяжких последствий). Согласно оглашенным материалам, подчиненные опасались увольнения и поэтому, зная о превышении Голосной своих полномочий, составили незаконный ведомственный акт.

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