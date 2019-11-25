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Путин поручил создать организацию по развитию движения WorldSkills в России

Организация будет содействовать выбору профессии гражданами и создавать социальные лифты, обеспечивающие в том числе профессиональный и карьерный рост работников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил создать автономную некоммерческую организацию (АНО) по развитию движения WorldSkills в РФ до 15 февраля 2020 года. Соответствующее поручение содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля документе, подписанном главой государства по итогам видеоконференции 1 ноября с участниками движения "WorldSkills".

"Создать автономную некоммерческую организацию по развитию движения "Ворлдскиллс" в Российской Федерации на основе Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" ", - говорится в поручении.

Отмечается, что организация будет содействовать выбору профессии гражданами, формировать новую производственную культуру в целях повышения производительности труда, а также создавать социальные лифты, обеспечивающие в том числе профессиональный и карьерный рост работников. Кроме того, организация призвана содействовать повышению квалификации кадров, в том числе путем организации российских и международных соревнований по профессиональному мастерству, исследовать и прогнозировать внедрение новых перспективных профессий и навыков, включая цифровые, представлять Россию в международной организации WorldSkills International, а также продвигать передовые стандарты подготовки кадров, включая развитие системы независимой оценки компетенций в РФ и других странах.

Также президент поручил обеспечить финансирование создаваемой организации из средств федерального бюджета и предусмотреть финансирование мероприятий, связанных с ликвидацией Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". Срок исполнения этих поручений назначен на 15 февраля 2020 года.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с участниками движения WorldSkills заявил, что в правительстве РФ должен появиться единый центр поддержки этого движения и подготовки кадров по рабочим профессиям.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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