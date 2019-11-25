В Ульяновской области открылся мусорообрабатывающий комплекс

УЛЬЯНОВСК, 25 ноября. /ТАСС/. Новый мусорообрабатывающий комплекс приступил к работе в Мелекесском районе Ульяновской области, его мощность составляет 30 тыс. тонн отходов в год. Об этом сообщил ТАСС региональный министр природы и цикличной экономики.

На территории Ульяновской области действуют четыре региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ранее было введено в эксплуатацию четыре мусоросортировочных станции, новый комплекс стал пятым.

"Мусорообрабатывающий комплекс на Тиинском шоссе в Мелекесском районе будет принимать на обработку твердые коммунальные отходы в зоне деятельности четвертого регионального оператора - это город Димитровград, Мелкесский район, Новомалыклинский район. Все отходы с данных муниципальных образований будут направляться для обработки непосредственно на данный комплекс. Мощность спроектирована таким образом, чтобы выполнить показатели, которые установлены национальным проектом для субъектов РФ - это 30 тыс. тонн отходов в год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, со временем планируется увеличение мощности до 60 тысяч тонн. Благодаря мусоросортировке в 2020 году предполагается обрабатывать 45% от всех собранных отходов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что на полигоне также подготовлены площадки для получения из отходов технического и биогрунтов, для каждого будет применяться своя особая технология. "Мы выходим на экологически чистый процесс, безотходную экономику. В ближайшее время мы выберем пилотную площадку на территории региона, где сможем с помощью специального оборудования получать биогрунт, который будет использоваться в сельском хозяйстве и для горшечных культур. Это станет отличным примером инфраструктуры глубокой переработки", - привели слова губернатора в пресс-службе правительства.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).