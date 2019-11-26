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TED-лекция "Превращай мечты в..." от партнеров "ПроеКТОрии". Трансляция завершена

Мероприятие проходит в рамках форума профессиональной навигации

ПроеКТОриЯ

В рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" проходит TED-лекция от партнеров мероприятия. Тема - "Превращай мечты в …".

В мероприятии участвуют министр просвещения Ольга Васильева, исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинский, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, заместитель генерального директора - главный инженер ОАО РЖД Сергей Кобзев, космонавт Сергей Крикалев из Роскосмоса.

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