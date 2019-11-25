Курорт "Эльбрус" перенес открытие юбилейного сезона из-за малоснежного ноября

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Открытие юбилейного зимнего сезона 2019/2020 на горнолыжном курорте "Эльбрус", которое было запланировано на 30 ноября, перенесли на более поздний срок из-за недостаточного количество снега. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании "Курорт Эльбрус".

"В связи с недостаточным количеством снега после аномально теплой осени и невозможностью подготовки трасс дата открытия сезона на Эльбрусе переносится с 30 ноября 2019 г.", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для того, чтобы была назначена новая дата, необходимо наблюдение за погодой в режиме реального времени. "Ориентируясь на прогноз погоды, мы ожидаем снегопады в начале декабря. Окончательное решение о дате будет принято и объявлено позже", - добавили в компании.

30 ноября для тех гостей курорта, которые уже забронировали свою поездку и собираются провести выходные в Приэльбрусье, будет проведено музыкальное мероприятие. На площадке станции Мир с 11 до 16 часов 30 ноября состоится выступление известных ди-джеев клубной сцены Краснодара в стиле хаус, даб и техно. Канатные дороги будут работать в штатном режиме.

Зимний сезон 2019/2020 - юбилейный для склонов Эльбруса. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад, 12 января 1970 года. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Канатная дорога на Эльбрусе считается самой высокогорной в России и Европе, верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 м над уровнем моря.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Туристический поток на курорт "Эльбрус" за первые три месяца 2019 года увеличился почти на 4% и составил около 160 тыс. человек. Власти республики ожидают увеличения числа туристов на 7-10% в 2019 году по сравнению с итогами прошло года.