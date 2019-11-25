Трамп наградил медалью участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме наградил медалью собаку по кличке Конан, пострадавшую во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Трансляцию вел телеканал ABC .

"Это Конан - самая, пожалуй, известная сейчас собака в мире", - сказал Трамп, представив животное журналистам, собравшимся в Розовом саду Белого дома. "Мы только что дали Конану медаль и грамоту", - сообщил американский лидер.

"Конан только что прибыл с Ближнего Востока вместе с замечательными людьми из сил специального назначения, которые провели безупречную операцию. Аль-Багдади больше нет", - добавил президент. Вместе с ним в Розовом саду присутствовали его супруга Меланья, вице-президент США Майкл Пенс и кинолог.

Трамп, представляя собаку, использовал местоимения мужского рода. Однако позднее представитель Белого дома сообщил журналистам на условиях анонимности, что пол животного на самом деле женский.

В начале ноября Трамп заявил о том, что собака, пострадавшая во время антитеррористической операции, "заслуживает похвалы и очень скоро придет в Белый дом". Как ранее объяснял американский лидер, под зданием, в котором находился главарь ИГ, было несколько тоннелей, большинство из которых заканчивалось тупиком. В одном из них аль-Багдади и пытался укрыться, однако его преследовали специально обученные животные. В результате операции никто из американских военных не пострадал, но одна из собак получила ранение: ее вынесли из тоннеля после завершения операции и отправили на лечение.

О ликвидации главаря ИГ Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.