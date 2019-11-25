{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ликвидация Абу Бакра аль-Багдади

Трамп наградил медалью участвовавшую в ликвидации главаря ИГ собаку

Президент США назвал собаку по кличке Конан "самой известной в мире"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник в Белом доме наградил медалью собаку по кличке Конан, пострадавшую во время операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Трансляцию вел телеканал ABC.

На эту тему
Как ликвидировали лидеров исламистских террористических организаций

"Это Конан - самая, пожалуй, известная сейчас собака в мире", - сказал Трамп, представив животное журналистам, собравшимся в Розовом саду Белого дома. "Мы только что дали Конану медаль и грамоту", - сообщил американский лидер.

"Конан только что прибыл с Ближнего Востока вместе с замечательными людьми из сил специального назначения, которые провели безупречную операцию. Аль-Багдади больше нет", - добавил президент. Вместе с ним в Розовом саду присутствовали его супруга Меланья, вице-президент США Майкл Пенс и кинолог.

Трамп, представляя собаку, использовал местоимения мужского рода. Однако позднее представитель Белого дома сообщил журналистам на условиях анонимности, что пол животного на самом деле женский.

В начале ноября Трамп заявил о том, что собака, пострадавшая во время антитеррористической операции, "заслуживает похвалы и очень скоро придет в Белый дом". Как ранее объяснял американский лидер, под зданием, в котором находился главарь ИГ, было несколько тоннелей, большинство из которых заканчивалось тупиком. В одном из них аль-Багдади и пытался укрыться, однако его преследовали специально обученные животные. В результате операции никто из американских военных не пострадал, но одна из собак получила ранение: ее вынесли из тоннеля после завершения операции и отправили на лечение.

О ликвидации главаря ИГ Трамп объявил 27 октября. По его словам, аль-Багдади был уничтожен в ходе спецоперации в сирийской провинции Идлиб. Президент США поблагодарил за содействие в проведении операции Россию, Ирак, Сирию и Турцию. Мировое сообщество назвало ликвидацию главаря ИГ важным, но не решающим шагом, призвав продолжить борьбу с терроризмом.

Теги
СШАТрамп, ДональдЛиквидация Абу Бакра аль-Багдади
Реклама на ТАСС
Путин даст урок старшеклассникам - участникам форума "Проектория"
Президент по телемосту примет участие в открытом уроке "Школа завтрашнего дня"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС