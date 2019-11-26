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В Японии с 27 ноября по 4 декабря пройдет японо-российский молодежный форум

Участники проведут несколько дискуссий, посвященных сотрудничеству Токио и Москвы

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Седьмой по счету японо-российский молодежный форум пройдет с 27 ноября по 4 декабря в Токио, а также в городе Мацумото (префектура Нагано). Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в Японо-российском центре молодежных обменов, который выступает организатором мероприятия.

"Программа поездки начинается завтра. В ней примут участие около 60 молодых людей из обеих стран. Помимо Токио они также посетят город Мацумото, а именно расположенный там университет Синсю, после чего побывают еще и в городе Такаяма", - рассказали в центре.

Участники проведут несколько дискуссий, посвященных сотрудничеству Японии и России, стремлению к достижению целей устойчивого развития и межкультурному диалогу. Кроме того, запланировано проведение культурных мероприятий. В работе форума участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Это студенты вузов, молодые специалисты и руководители молодежных общественных организаций.

Японо-российский молодежный форум проводится с 2016 года в рамках реализации межправительственного соглашения о создании двусторонней комиссии по молодежным обменам от 15 марта 1999 года. Предыдущий форум прошел в сентябре в Санкт-Петербурге и Москве.

Тогда его участники обсудили возможности молодежи в сфере предпринимательства и обмены в области культуры. Также они посетили ряд достопримечательностей, включая Эрмитаж, Красную площадь и Третьяковскую галерею. До этого форум организовывали в Рязани, Хиросиме, Осаке и Саппоро.

Япония и Россия в последние годы активизировали сотрудничество в области бизнеса и гуманитарных обменов. Так, по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке в июне следующий год был объявлен Годом российско-японских межрегиональных и побратимских обменов.

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ЯпонияРоссия
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