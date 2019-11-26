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Почти две тысячи человек в Москве проверили здоровье легких в МФЦ

Все посетители получили консультацию врача и были направлены на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Почти 2 тыс. москвичей прошли обследование легких в центрах госуслуг "Мои документы" с 20 по 23 ноября. Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, акция прошла в 10 МФЦ и была приурочена к Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких и Международному дню отказа от курения.

"По результатам обследований у 81 человека зафиксированы подозрения на хроническую обструктивную болезнь легких. Еще у 173 москвичей возможны другие патологии: хронический бронхит, бронхиальная астма, тонзиллит, ОРВИ. Все посетители получили консультацию врача и были направлены на дальнейшее обследование в поликлинику по месту жительства", - говорится в сообщении.

Всего обследование провели для 1789 человек. Здоровье легких проверяли с помощью трех видов диагностики: спирометрии (измерение жизненного объема легких и скоростных показателей дыхания), пульсоксиметрии (метод определения степени насыщения крови кислородом) и исследования на смокелайзере (анализ окиси углерода в выдохе).

"Полностью вылечить хроническую обструктивную болезнь легких невозможно, но если выявить заболевание на ранней стадии, то можно избежать инвалидизации и тяжелых форм дыхательной недостаточности. К сожалению, заболевание начинается постепенно и медленно, поэтому важно регулярно проходить диагностику, чтобы выявить его на ранней стадии и начать соответствующую терапию", - цитирует портал слова главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Москвы Андрея Белевского.

Помимо диагностики, для москвичей организовали школу по отказу от курения и лекции о вреде табака.

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