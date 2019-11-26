Роспотребнадзор рассказал, как выбирать товары в "Черную пятницу"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор посоветовал россиянам запрашивать у продавцов сведения о соответствии товара обязательным требованиям безопасности. Слишком низкая стоимость может говорить о продаже фальсификата или контрафакта, указывается в рекомендациях ведомства по покупке товаров в "черную пятницу".

В надзорном органе отметили, что покупателю следует проверить цену на товар, который приобретается со скидкой, у других продавцов. В случае, если перед началом акции стоимость товара возросла и новая стоимость со скидкой равна прежней цене, привлечь продавца к ответственности будет нельзя. Более того, потребителю стоит обращать внимание и на стоимость доставки, так как низкая цена может компенсироваться более дорогой доставкой.

"Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе", - сказали в ведомстве, напомнив, что на сайте (в приложении) должно быть указано фирменное наименование продавца, место его нахождения (адрес), режим работы и другая информация.

Если товар, купленный на сайте-агрегаторе информации о товарах, не доставлен в назначенное время, то потребитель имеет право предъявить агрегатору требование о возврате денег, которые должны прийти в течение 10 календарных дней. В ведомстве рекомендовали также согласовать с продавцом сроки доставки товара.

"Опасайтесь фишинговых сайтов и ресурсов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании", - отметили в Роспотребнадзоре.