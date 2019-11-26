В Кремле отработают действия силовиков по пресечению террористических угроз

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) в четверг, 28 ноября, проведет основной этап учений в Кремле и рядом с ним. Специалисты будут отрабатывать действия по пресечению угроз террористического характера.

"28 ноября в Московском Кремле и его непосредственном окружении пройдет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений Федеральной службы охраны Российской Федерации", - сообщили ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью ФСО. В ФСО отметили, что во время "учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности, связанные с пресечением угроз террористического характера, тушением условного пожара и оказанием неотложной медицинской помощи гражданам".

"Мероприятиями в рамках учений будет охвачена значительная часть территории Московского Кремля, отдельные вводные будут реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск", - уточнили в ФСО. Поэтому 28 ноября "с 14:30 до 21:00 мск предполагается ограничить доступ посетителей на территории Красной площади, площади Васильевский спуск и Александровского сада". При этом "предусматривается проход граждан со стороны средней части Александровского сада по билетам и приглашениям на вечернее театрально-зрелищное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце".

Учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.