{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин рассказал, что хотел стать моряком или летчиком

Президент рекомендовал молодым людям в выборе профессии примеряться к разной рабочей обстановке - "к станку, письменному столу, штурвалу"
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - моряка и летчика, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.

Во вторник во время всероссийского открытого урока на форуме "ПроеКТОрия" в Ярославле, в котором президент принял участие с помощью телемоста, один из школьников попросил у главы государства совета относительно выбора будущей профессии. Путин в ответ заметил, что на этот вопрос человек может ответить только сам, причем "это сложный путь".

"<…> Я, так же как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать", - сказал президент, отметив, что у него по этому вопросу "были очень сложные дискуссии" с родителями и с тренером, у которого он занимался в спортивном клубе "Турбостроитель" при Ленинградском металлическом заводе (вероятно, речь идет об Анатолии Рахлине - прим. ТАСС).

"У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей - я хотел и моряком, и летчиком [быть]. Я внимательное смотрел, изучал, <…> примерял на себя все эти профессии", - сказал Путин. Президент отметил, что он приходил в соответствующие учреждения и учебные заведения, смотрел со стороны - что люди делают, как разговаривают между собой, что происходит вокруг. "Вот это и есть примерочная", - заметил глава государства.

Он рекомендовал молодым людям также примеряться к разной рабочей обстановке - к станку, письменному столу, штурвалу. "Сел, просто взял авторучку в руки и начал думать и творить. Или кисть. Встал к станку - к балетному, допустим <…> Надо все это примерить на себе и почувствовать - ты будешь этим заниматься всю жизнь? Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет? И вот когда найдешь эту нишу для себя, тогда поймешь - это мое", - сказал Путин. Он подчеркнул, однако, что самого этого выбора недостаточно: "Потом надо будет напряженно работать. Каждый день. И здесь, конечно, нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы добиваться результата".

Президент РФ при этом выразил уверенность, что эти результаты у всех участников форума обязательно будут.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин против того, чтобы волонтеры получали преимущества при поступлении в вузы
Президент подчеркнул, что при зачислении на учебу человека нужно оценивать прежде всего по знаниям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС