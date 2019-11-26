Путин рассказал, что хотел стать моряком или летчиком

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе - моряка и летчика, но главное - "примерить" каждую специальность на себя и найти свою нишу.

Во вторник во время всероссийского открытого урока на форуме "ПроеКТОрия" в Ярославле, в котором президент принял участие с помощью телемоста, один из школьников попросил у главы государства совета относительно выбора будущей профессии. Путин в ответ заметил, что на этот вопрос человек может ответить только сам, причем "это сложный путь".

"<…> Я, так же как и вы, стоял перед выбором: что мне делать, куда пойти, кем стать", - сказал президент, отметив, что у него по этому вопросу "были очень сложные дискуссии" с родителями и с тренером, у которого он занимался в спортивном клубе "Турбостроитель" при Ленинградском металлическом заводе (вероятно, речь идет об Анатолии Рахлине - прим. ТАСС).

"У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей - я хотел и моряком, и летчиком [быть]. Я внимательное смотрел, изучал, <…> примерял на себя все эти профессии", - сказал Путин. Президент отметил, что он приходил в соответствующие учреждения и учебные заведения, смотрел со стороны - что люди делают, как разговаривают между собой, что происходит вокруг. "Вот это и есть примерочная", - заметил глава государства.

Он рекомендовал молодым людям также примеряться к разной рабочей обстановке - к станку, письменному столу, штурвалу. "Сел, просто взял авторучку в руки и начал думать и творить. Или кисть. Встал к станку - к балетному, допустим <…> Надо все это примерить на себе и почувствовать - ты будешь этим заниматься всю жизнь? Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет? И вот когда найдешь эту нишу для себя, тогда поймешь - это мое", - сказал Путин. Он подчеркнул, однако, что самого этого выбора недостаточно: "Потом надо будет напряженно работать. Каждый день. И здесь, конечно, нужно прикладывать большие усилия для того, чтобы добиваться результата".

Президент РФ при этом выразил уверенность, что эти результаты у всех участников форума обязательно будут.