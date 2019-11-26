Фонд президентских грантов получил более 9,3 тыс. заявок на первый конкурс 2020 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 9,3 тыс. проектов направили некоммерческие организации (НКО) для участия в первом конкурсе 2020 года Фонда президентских грантов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Прием проектов на первый конкурс 2020 года завершился 25 ноября. Поступило более 9,3 тыс. проектов от 7,9 тыс. некоммерческих организаций из всех регионов страны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в течение года фонд проводит два грантовых конкурса. В этом году заявки на первый конкурс 2020 года фонд начал принимать осенью. Это сделано для того, чтобы победители смогли получить выигранные гранты как можно раньше. Как ожидается, итоги первого конкурса 2020 года будут объявлены 21 февраля, а финансирование начнет поступать уже в начале марта.

"Самым активным регионом по количеству поданных проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, стала Республика Башкортостан - 386 проектов. На втором месте - Волгоградская область, из которой поступило 378 проектов, на третьем - Белгородская область, которая представила 349 инициатив", - отмечается в сообщении.

В фонде уточнили, что самым популярным среди участников конкурса вновь стало направление "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" (17% проектов), на втором месте - "Сохранение исторической памяти" (15%), на третьем - "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" (12%).

Более половины НКО запросили гранты в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей. Около трети организаций попросили суммы до 500 тыс. рублей.

Рекорды фонда

В пресс-службе напомнили, что за два конкурса 2019 года фонд получил более 18 тыс. заявок. "Таким образом, вместе с проектами первого и второго конкурсов фонд за год получил 27,4 тыс. проектов, что является абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны", - говорится в сообщении.

По данным организации, до появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов. Они провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.

С момента создания Фонда президентских грантов было проведено семь конкурсов. На них было подано более 62,5 тыс. проектов, созданных более 24,1 тыс. НКО. По итогам шести конкурсов поддержку получили 10,5 тыс. проектов на общую сумму более 22 млрд рублей.

Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 26 февраля 2020 года.