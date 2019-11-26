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Уровень воды в Азовском море вернулся на прежние значения после аномального отлива

Аномальный отлив произошел впервые за 20 лет

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Вода в Азовском море, которая впервые за 20 лет отошла от берегов на 100 м в Краснодарском крае и Ростовской области, вернулась на прежние значения.  Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск море отошло на расстояние 100 м от берега. Аналогичное явление наблюдалось и в Ростовской области вблизи городов Азов и Таганрог.

"Вода в Азовском море, на территории Приморско-Ахтарского района во вторник вернулась на свои прежние значения, после отгонного явления", - сообщили в пресс-службе.

Вода от берегов отошла из-за усиления скорости ветра до 19 м/с. В пресс-службах администраций районов Кубани, где произошел отлив, уточнили, что ущерба не причинено. Уровень воды ни в одном из городов не опустился до опасных значений.

Теги
РоссияКраснодарский край
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