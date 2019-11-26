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Путин примет участие в церемонии открытия в Петербурге памятника Гранину

Она состоится 27 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 27 ноября откроет в Санкт-Петербурге памятник писателю Даниилу Гранину. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину", - говорится в сообщении.

Монумент установлен по инициативе Российского военно-исторического общества на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя. На международный творческий конкурс, в ходе которого был выбран проект памятника, было представлено 23 скульптурных композиции. Лучшим жюри признало проект скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке.

Бурков рассказал ТАСС, что работа над памятником началась в июне и продолжалась несколько месяцев. Автор отметил, что монумент одобрила дочь писателя Марина Чернышева-Гранина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургГранин, Даниил Александрович
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