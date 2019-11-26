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Минтруд планирует создать суперсервис для людей с инвалидностью

Он будет помогать людям при получении госуслуг

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минтруд планирует создать суперсервис, предназначенный для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет помогать гражданам при получении госуслуг. Об этом заявил во вторник замминистра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

"Одним из таких суперсервисов мы посчитали нужным сделать онлайн-помощник при инвалидности. Это своего рода компоновка существующих сервисов, чтобы помогать людям", - сказал он на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации.

Суперсервис позволит получать оповещение о приближении даты очередного освидетельствования, проактивно формировать шаблоны заявлений по разным поводам, направлять заявления на получение госуслуг, предъявлять в электронном виде справку об инвалидности, отметил замминистра.

Чтобы пользоваться суперсервисом, нужно будет зарегистрироваться на портале Госуслуг, добавил Лекарев.

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