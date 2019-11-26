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Кабмин обязал держать открытыми вентиляционные отверстия в подвалах домов весь год

Как ранее сообщал вице-премьер Виталий Мутко, эта мера позволит обеспечить гуманное отношение к животным, попавшим в подвал или техническое подполье

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые обязывают держать открытыми продухи (отверстия для естественной вентиляции) в подвальных помещениях. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из постановления, для поддержания требуемого температурно-влажностного режима в помещениях управляющие компании обязаны держать открытым "в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества, в случае наличия продухов в таких помещениях".

Данные изменения могут коснуться и бездомных животных. Как ранее сообщал вице-премьер РФ Виталий Мутко, мера также позволит обеспечить гуманное отношение к животным, попавшим в подвал или техническое подполье. Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов поднимал вопрос о доступе бездомных животных в подвальные помещения еще в конце 2017 года. По его словам, зимой от морозов гибнет множество бездомных животных, потому что не могут попасть через замурованные продухи в подвалы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияБурматов, Владимир Владимирович
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