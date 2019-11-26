Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

УФА, 26 ноября. /ТАСС/. Восемнадцать жителей Башкортостана, пострадавших на производствах региона, получили новые автомобили от Фонда социального страхования, сообщил ТАСС во вторник управляющий региональным отделением фонда Марат Латыпов.

"Спецтранспорт положен пострадавшим на производстве с заболеванием опорно-двигательного аппарата при отсутствии противопоказаний к управлению легковым автомобилем. 18 спецавтомобилей с адаптированными органами управления передали пострадавшим гражданам", - сказал Латыпов.

Машину выдают на семь лет, в течение которых фонд будет выделять автовладельцам средства на бензин, а также оплачивать ремонт машины. Ранее пострадавшим передавались машины марок "Ока", "Жигули", ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Сейчас они получают более комфортные автомобили Lada Granta.

"Всего в текущем году отделение фонда выдало 33 автомобиля на общую сумму 15 млн рублей", - уточнил Латыпов.