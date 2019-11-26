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В Самаре показали копии саркофагов Тутанхамона

Выставку приурочили к годовщине открытия гробницы фараона в Египте

САМАРА, 26 ноября. /ТАСС/. Выставка, подготовленная Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, включающая более 100 копий сокровищ гробницы фараона Тутанхамона, начала работу в Самаре, в день, когда ее нашли в Египте, сообщил во вторник журналистам заместитель директора музея по науке и развитию Сергей Калюжин.

"В Самаре мы представляем толику той коллекции, которая была открыта Говардом Картером и графом Карнарвоном 26 ноября 1922 года. Выставка копийная - такое количество оригинальных предметов привезти и собрать невозможно. Ценность этой коллекции в том, что она дает возможность посмотреть на эти предметы в целом, воедино", - сказал Калюжин.

В Самаре представлены погребальная маска фараона, саркофаги, парадная колесница, вооружение и предметы царского быта. Часть коллекции создано египетскими специалистами, часть предметов сделали мастера из Санкт-Петербурга. По словам Калюжина, на изготовление копий понадобилось порядка пяти лет.

"Конечно, с подлинником не может сравниться никакая копия. Но, чтобы смотреть на подлинник, нужно подготовиться. Я желаю всем когда-нибудь увидеть подлинники, но, составить впечатление, что такое гробница Тутанхамона, можно и сейчас на выставке. Эти копии - очень хорошего качества, на этой выставке можно получить полное представление о комплексе предметов из гробницы", - сказала старший преподаватель кафедры Древнего Востока Санкт-Петербургского государственного музея, египтолог Наталья Макеева.

Как отметил заместитель директора по развитию Самарского областного историко-краеведческого музея им. Алабина Владислав Лихачев, выставка совпала и с другими памятными датами - 25 ноября отмечалось 133-летие музея, также в этом году исполняется 195 лет со дня рождения основателя музея Петра Алабина, который в XIX веке являлся самарским городским головой, гласным Самарской городской думы и исполнял обязанности губернатора.

Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол в возрасте девяти лет. Он управлял Древним Египтом около 10 лет и умер, не достигнув 20. Причины его смерти до сих пор точно не выяснены и остаются одной из головоломок для египтологов всего мира.

Теги
ЕгипетРоссияСамарская область
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