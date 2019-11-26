Минздрав планирует расширить сеть НМИЦ в стране на 12 медучреждений

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Количество Национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ), головных методологических медучреждений, увеличится в России на 12 профильных организаций. Такое решение было принято по итогам заседания президиума научного совета Минздрава РФ.

"Знаковым событием прошедшего заседания президиума совета стали рекомендации по включению в состав сети национальных медицинских исследовательских центров 12 новых организаций, сделанные на основании результатов комплексной оценки деятельности учреждений с учетом научной, клинической составляющих, их образовательной и международной деятельности", - сообщила во вторник пресс-служба Минздрава.

Новые учреждения в сети НМИЦ будут включены по таким профилям, как геронтология, детская травматология и ортопедия, колопроктология, медицинская реабилитация, онкология, отоларингология, педиатрия, стоматология, травматология и ортопедия, урология.

В министерстве отметили, что рекомендованные ко включению в сеть национальных медицинских исследовательских центров учреждения "укрепят организационно-методическую и аналитическую работу по ряду профилей медицинской помощи".

Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" создает сеть научных медицинских исследовательских центров, специализированных на различных профилях. На базе профильных центров созданы НМИЦ, основой задачей которых будет информационно-методическое сопровождение больниц, актуализация клинических рекомендаций и протоколов лечения, проведение телемедицинских консультаций, развитие и внедрение новых технологий.