В Госдуму внесли законопроект об увеличении предельного возраста ректоров вузов до 70 лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается увеличить предельный возраст ректоров вузов с 65 до 70 лет. Документ опубликован во вторник в электронной базе Госдумы.

"В государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации", - отмечается в проекте закона.

Отмечается, что разработка законопроекта обусловлена общемировой и российской практикой высшей школы, а также глобальной тенденцией к изменению границ зрелого и пожилого возраста.

"Согласно экспертным данным, в науке и образовании опыт, необходимый для руководящей работы, оптимально набирается приблизительно к шестидесятилетнему возрасту. Кроме того, специфика сферы высшего профессионального образования такова, что оптимальный период работы хорошего руководителя на одном месте составляет не менее 10-15 лет. Именно за это время удается достичь хороших показателей работы", - говорится в пояснительной записке.

Авторами инициативы выступили Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко. Депутаты отмечают, что предлагаемый ими законопроект позволит обеспечить устойчивое преемственное развитие отечественной высшей школы, базирующейся на лучших традициях русских и советских ученых-педагогов.

Сейчас, согласно статье 332 Трудового кодекса, в государственных и муниципальных вузах должности ректора, проректоров, руководителей филиалов замещаются людьми в возрасте не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Ректоры, достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. По представлению ученого совета вуза учредитель имеет право продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет.