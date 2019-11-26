Свобода и ответственность нового главы Российского экологического оператора Михаила Меня

МОСКВА, 26 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Ермаченков/. Бывший губернатор Ивановской области и глава Минстроя РФ Михаил Мень возвращается на один из самых сложных участков внутренней политики - проведение реформы мусорной отрасли. В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия Дениса Буцаева, который руководил Российским экологическим оператором (РЭО) с февраля 2019 года. Как заявил вице-премьер РФ Алексей Гордеев, представляя Меня в качестве главы РЭО, создание отрасли обращения с отходами требует от руководства публично-правовой компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями. От строителя до аудитора Михаил Александрович Мень родился 12 ноября 1960 года в поселке Семхоз Сергиево-Посадского района Московской области. Сын, трагически погибшего протоиерея Русской православной церкви Александра Меня, с молодости сочетал увлечение культурой и искусством и способности профессионала-строителя. Он проходил военную службу в стройбате на Дальнем Востоке, где будущий глава Минстроя получил специальность "машинист башенного крана".

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В 1993 году политическая карьера Меня началась с Московской областной думы, куда он прошел от Сергиево-Посадского района. Затем - депутат Госдумы, вице-губернатор Подмосковья, заместитель столичного градоначальника и в 2005-2013 годах - губернатор Ивановской области. Потом он пять лет возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, которое тогда занималось отходами и разрабатывало документы для проведения реформы мусорной отрасли. Как вспоминает министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ирек Файзуллин, в ходе совместной работы над многими федеральными проектами, в которых республика принимала участие, им вместе удалось успешно выполнить многие задачи, ставя во главу угла строительство доступного жилья для граждан. "Михаил Александрович внимателен к деталям, конструктивен. Опыт работы главой региона, руководителя федерального министерства придаст значительный импульс в решении задач, которые стоят перед РЭО", - сказал ТАСС Файзуллин. Профессионализм Меня, как аудитора Счетной палаты, которым он стал в июне 2018 года, отметил в беседе с ТАСС председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Он был нашим аудитором, курировал природопользование. Это профессионал, знающий эту тему. Он знает ее, что называется, "от земли", как губернатор, знает, как глава Минстроя, и как аудитор. В этом смысле он достаточно разносторонний специалист. Перед ним стоит серьезная задача, так как РЭО создавался, чтобы помогать регионам. К сожалению, пока мы не очень видим эту помощь", - сказал Бурматов. Он подчеркнул, что РЭО даны серьезные полномочия в части направлений в регион инвестиций, но не на новые мусорные полигоны, а на мощности по переработке отходов, внедрению технологий раздельного сбора мусора, вторичного использования сырья и утилизации отходов. Церковь и творчество Кандидат философских наук Михаил Мень не только прекрасный семьянин и отец шестерых детей, но и обходительный и мудрый человек, прекрасный музыкант, рассказал ТАСС настоятель храма Косьмы и Дамиана в Шубине (Столешников переулок Москвы) отец Александр Борисов. Мень является прихожанином и членом приходского собрания этой церкви, а его мать, Наталия Федоровна Григоренко - староста храма, который стал центром общины протоиерея Александра Меня после его смерти в 1990 году.