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Дуров считает, что Telegram преуспел в борьбе с терроризмом

Создатель мессенджера отметил, что некоторые люди "безответственно полагают, что политика абсолютной конфиденциальности и усилия по борьбе с терроризмом являются взаимоисключающими"
Павел Дуров REUTERS/Albert Gea
Описание
Павел Дуров
© REUTERS/Albert Gea

ТАСС, 26 ноября. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что специалисты, работающие над приложением, успешно противостоят распространению через него террористического контента, несмотря на политику по защите конфиденциальности пользователей.

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"Пока некоторые "мудрецы" безответственно полагают, что политика абсолютной конфиденциальности и усилия по борьбе с терроризмом являются взаимоисключающими, успех наших усилий по противодействию терроризму показывает обратное", - написал Дуров в своем канале в Telegram.

Он добавил, что его компания продолжит прикладывать все усилия для обеспечения полной конфиденциальности пользователей мессенджера. "Мы продолжим защищать абсолютное право наших пользователей на приватность так, как это не делает ни один сервис, чем докажем отсутствие необходимости в пожертвовании конфиденциальностью ради обеспечения безопасности", - пообещал создатель мессенджера.

20 ноября Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности. Он отметил, что потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение.

Теги
Россия
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