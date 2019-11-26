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Синодальный отдел образования РПЦ выступил за сохранение религиозной культуры в ФГОС

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Синодальный отдел религиозного образования и катехизации (ОРОиК) Московского патриархата поддерживает сохранение преподавания религиозных культур в рамках "Основ религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) и "Основ духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР) в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС). Об этом написано в заявлении ОРОиК Московского патриархата, опубликованном во вторник на сайте организации.

"В контексте многолетней практики участия Церкви в преподавании православной культуры Синодальный отдел выступает за сохранение и развитие изучения религиозных культур в рамках предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР по выбору родителей (законных представителей) школьников и с участием соответствующих российских традиционных религиозных организаций. Этой теме и были посвящены два официальных заявления ОРОиК - о необходимости привлечения религиозных организаций к разработке федеральных государственных образовательных стандартов в части изучения религиозных культур и о проектах стандартов, исключающих преподавание религиозных культур в 4 классе и не предусматривающих преподавание религиозных культур в 5-9 классах", - написано в заявлении.

Согласно заявлению ОРОиК, эта позиция является основой для деятельности епархиальных отделов религиозного образования и катехизации и других церковных организаций.

Ранее руководитель сектора приходского просвещения ОРОиК иеромонах Геннадий (Войтишко) заявил ТАСС, что Русская православная церковь (РПЦ) приветствует возвращение модулей по основам православия, ислама, буддизма и иудаизма в разделы ФГОС основного начального и общего образования, посвященные духовно-нравственной и религиозной культуре.

18 сентября сайт ОРОиК опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикации проекта Министерством просвещения РФ новых ФГОС, в которых из шести входящих в предмет ОРКСЭ модулей по выбору оставлены только модули основ светской этики и мировых религиозных культур. В ОРОиК выразили опасения, что проект нового ФГОС основной ступени не предусматривает выбора семьей школьника религиозной традиции для преподавания в предметной области ОДНКНР. 21 ноября, по информации РБК, Министерство просвещения РФ изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии.

Предмет ОРКСЭ стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.

Теги
Россия
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