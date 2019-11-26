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Трамп "помиловал" двух индеек перед празднованием в США Дня благодарения

Брэд и Баттер теперь будут жить в Политехническом институте штата Вирджиния
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп воспользовался во вторник своим президентским правом и "помиловал" двух индеек, которых ему доставили в Белый дом для того, чтобы отметить День благодарения 28 ноября. На специальной церемонии в Розовом саду глава вашингтонской администрации, которого сопровождала его супруга Меланья, произнес: "Индейка, именуемая Баттер, полностью и окончательно помилована". Заодно Трамп помиловал и вторую индейку, "дублера" Баттера - Брэда.

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Американский лидер пошутил, что обе индейки уже получили повестки, которые обязывают их явиться в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы государства. По мнению Трампа, на церемонии собралось много журналистов в связи с тем, что "индейки находятся в родстве со стервятниками".

Вторую птицу привозят в Белый дом на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией с главным "виновником" торжества. Индейки, вес которых сейчас достигает около 20 кг, появились на свет несколько месяцев назад в штате Северная Каролина. Они прошли специальную "подготовку" для достойного участия в церемонии.

Брэд и Баттер теперь отправятся в Политехнический институт штата Вирджиния, где будут жить под присмотром студентов. Трамп с членами семьи отметит праздник, как и положено, с индейкой под клюквенным соусом, в своем поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида).

Первым из президентов символическую церемонию "помилования" индеек провел в 1863 году Авраам Линкольн. Тогда же он издал прокламацию, гласившую, что каждый четвертый четверг ноября объявляется Днем благодарения. Ежегодной традиция стала с 1947 года, когда Белый дом возглавлял Гарри Трумэн. Отмечать День благодарения американцы начали с 1621 года, когда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать за это хвалу Господу. Был накрыт стол, пригласили и индейцев, которые помогли им выжить. Те принесли с собой диковинную птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом этого праздника.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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