Путин откроет памятник Гранину и примет участие в церемонии закладки патрульного корабля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Санкт-Петербурге. В графике главы государства запланированы участие в открытии памятника писателю Даниилу Гранину, посещение завода "Адмиралтейские верфи", встречи с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, общение со спортсменами в клубе дзюдо "Турбостроитель".

Памятник писателю

Как признавался Путин, его связывали с Граниным "очень добрые отношения". Президент называл его "очень достойным человеком, гениальным писателем и просто гражданином в самом высоком смысле этого слова".

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. Особое место в творчестве Гранина занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 год) и "Наш комбат" (1968 год), основаны на реальных событиях из биографии автора. Глава государства считает, что книги Гранина, "поднимающие важные общечеловеческие, нравственные проблемы, стали подлинной классикой отечественной литературы".

Гранин неоднократно избирался членом правления и секретарем правления Союза писателей РСФСР и СССР, в 1989 году возглавлял Советский ПЕН-Центр. Гранин был Героем социалистического труда, лауреатом Государственных премий СССР и России, заслужил многие советские и российские награды. Он скончался в июле 2017 года на 99-м году жизни. В 2017 году глава государства подписал указ об увековечении памяти Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения в 2019 году. Официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых проходит в Санкт-Петербурге.

Памятник Гранину будет открыт на Дальневосточном проспекте около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя писателя. На международный творческий конкурс, во время которого был выбран проект памятника, было представлено 23 скульптурных композиции. Лучшим жюри признало проект скульптора Евгения Буркова и архитектора Нестора Энгельке. Бурков рассказал ТАСС, что работа над памятником началась в июне и продолжалась несколько месяцев. Автор отметил, что монумент одобрила дочь писателя Марина Чернышева-Гранина.

"Адмиралтейские верфи"

Значительная часть программы Путина в Санкт-Петербурге будет посвящена судостроению. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент посетит завод "Адмиралтейские верфи", где осмотрит большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда - патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и корабль "Виктор Черномырдин", а также примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

25 ноября "Адмиралтейские верфи" передали ВМФ России первую подводную лодку проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" из серии для Тихоокеанского флота. Всего для Тихоокеанского флота на "Адмиралтейских верфях" будет построено шесть подлодок проекта 636.3. Ранее серия из шести таких подлодок была построена для Черноморского флота.

Объединенная судостроительная корпорация получила заказ на строительство ледокола "Виктор Черномырдин" в 2011 году за 7,94 млрд рублей. Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт строится по заказу ФГУП "Росморпорт" с декабря 2012 года, судно станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути. В ноябре 2018 года на строящемся судне произошел пожар, в результате которого была повреждена часть оборудования ледокола.

Универсальный патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Николай Зубов" - один из двух кораблей этого класса, которые завод построит для Министерства обороны. Они должны быть переданы ВМФ до конца 2020 года. Представители этого проекта будут совмещать в себе качества буксира, ледокола и патрульного корабля. Они смогут преодолевать лед толщиной до 1,5 м.

Важные встречи

Глава государства, как намечается, встретится в Санкт-Петербурге с президентом УЕФА Александером Чеферином и председателем Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом.

Беседа Путина с президентом УЕФА состоится буквально через два дня после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что комитет по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Такой запрет в случае его принятия будет означать, что на этот срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период. Окончательное решение по российскому вопросу исполком WADA примет 9 декабря на заседании в Париже.

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии чемпионата Европы 2020 года по футболу и один из четвертьфиналов.

Спорту будет посвящен и еще один пункт программы Путина в Санкт-Петербурге. По случаю 50-летия секции самбо, которую в 1969 году возглавил Анатолий Рахлин, президент посетит клуб дзюдо "Турбостроитель", где пообщается с ветеранами клуба и спортсменами. Для главы государства с этим клубом связано много личных моментов и воспоминаний, Он тренировался в клубе у Рахлина с 11 лет и со временим стал мастером спорта по дзюдо.

Восточные единоборства, по мнению президента, дают такие знания, умения и навыки, которые политику просто необходимы. Путин считает, что дзюдо - это занятие и для тела, и для ума. Оно развивает силу, реакцию, выносливость, учит держать себя в руках, чувствовать остроту момента, видеть сильные и слабые стороны соперника, стремиться к наилучшему результату и постоянно работать над собой.

Как ранее говорил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства найдет возможность попрощаться с президентом Санкт-Петербургского госуниверситета, бывшим ректором вуза Людмилой Вербицкой, скончавшейся в воскресенье. Правда, представитель Кремля не уточнил, поедет ли Путин на прощание и похороны Вербицкой, которые пройдут 27 ноября в Санкт-Петербурге. При этом Песков отметил, что Путин "очень по-доброму относился к Вербицкой, очень ее ценил, они действительно были друзьями".

Людмила Вербицкая умерла в воскресенье на 84-м году жизни. Она была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 год, в 2008 году избрана на должность президента университета. С 2013 по 2018 год она также являлась президентом Российской академии образования. Вербицкая была автором более 300 научных и учебно-методических работ.