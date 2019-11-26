Меланью Трамп освистали во время выступления в Балтиморе

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Публика во вторник освистала супругу президента США Дональда Трампа Меланью во время ее выступления на молодежной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд). Об этом сообщил пресс-пул первой леди.

Мероприятие было посвящено тому, какую опасность представляют для здоровья опиоиды. Когда первая леди поднялась на сцену, часть аудитории встретила ее аплодисментами, но другие собравшиеся при этом громко выражали свое недовольство, однако это не помешало супруге президента произнести подготовленную речь.

"Не могу припомнить какое-то событие, где ее принимали бы с таким негативом", - отметила одна из журналисток пресс-пула.

Позднее первая леди прокомментировала случившееся. "Мы живем в демократической стране, каждый имеет право на свое мнение, однако факт остается фактом: в стране серьезный [опиоидный] кризис, я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", - говорится в заявлении Меланьи Трамп, которое приводит телекомпания CNBC.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек.

Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил ему статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.