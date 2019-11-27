Выплаты пострадавшим от паводка в Еврейской АО завершат до конца года

ТАСС, 27 ноября. Пострадавшим от паводка, который произошел в Еврейской АО летом-осенью 2019 года, выплатят компенсации до конца года, сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике правительства области.

Паводки начались в Еврейской АО в августе 2019 года. Из-за высокого уровня Амура, разлива малых рек, подъема грунтовых вод после сильных дождей были подтоплены Биробиджан и еще более 50 населенных пунктов, а также дороги, посевы сои, кукурузы и других зерновых - более 40 тыс. га. Пострадавшими признали более 10 тыс. человек.

"Выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности людей, частичной и полной утратой имущества, вызванными паводком и сильным дождями, завершатся в декабре. Поддержка оказана уже 9433 гражданам. На это направлено 119 млн, выделенных из федерального бюджета", - сказали в управлении. Всем пострадавшим выплачивается единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. При утрате части имущества первой необходимости выплачивается - 50 тыс., а при полной утрате - 100 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Также, по сообщению правительства региона, полностью завершена оценка состояния домов. Пострадало всего 686 домов, большинство из них находятся в Биробиджане. "Все они обследованы межведомственными комиссиями, которые установили, что 333 жилых помещения полностью непригодны для проживания, а 248 требуют капитального ремонта", - говорится в сообщении.

В первом случае предусмотрена выдача сертификатов на приобретение жилья. За сертификатами уже обратились 115 граждан, некоторые их уже получили и даже успели купить жилье. В пунктах временного размещения в Биробиджане по-прежнему находятся 24 человека, остальные расселились у знакомых и родственников.

В домах, где требуется капитальный ремонт, средства людям будут выплачивать из расчета 6 тыс. рублей на квадратный метр.