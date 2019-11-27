Северо-Восточный федеральный университет увеличит целевой набор на IT-специальности

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) увеличит программы целевого набора по IT-специальностям для закрепления региональных кадров на Дальнем Востоке. Потребность в этих специалистах возрастает в округе в связи с переходом предприятий на цифровые технологии, сообщил ТАСС в среду ректор вуза Анатолий Николаев.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании президиума Госсовета в рамках пятого юбилейного Восточного экономического форума в начале сентября, призвал увеличить целевой набор в вузы в ДФО по остродефицитным специальностям.

"По поводу увеличения программ целевого набора отмечу, что в век цифровизации и в рамках достижения целей нацпроекта "Цифровая экономика" мы надеемся сделать акцент на IT-специальности и включения модуля по цифровым компетенциям во все образовательные направления. Кроме того, всегда востребованы медицинские кадры и педагоги", - отметил Николаев.

Ректор вуза выразил надежду, что расширение набора в вузы поможет привлечь ребят из других регионов России в Якутию, несмотря на суровые климатические условия. "Другое дело - города Дальнего Востока, которые находятся южнее, где климат мягче. Кроме того, если вузы [Якутии] предложат больше бюджетных и целевых мест, это может удержать в пределах Якутии местную молодежь, которая стремится после окончания школы уехать в "центровузы". Часть из них, окончив обучение, возвращается в республику, однако всегда существует процент тех, кто остается в других городах", - сказал он.

В 2019-2020 учебном году на первый курс вуза зачислены 4 778 человек, в рамках целевого обучения за счет федерального бюджета принято 325 студентов, за счет республиканского - 109. Всего на первом курсе в СВФУ сейчас обучаются 128 иностранных граждан из 19 стран. В этом году впервые в СВФУ начали обучение приехавшие из Сент-Китс и Невис, Нигера, Палестины, Колумбии, Зимбабве, Бенина, Бурунди и Гаити.