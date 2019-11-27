Подачу тепла восстановили для 22 тыс. жителей Воронежа

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. В Воронеже устранили аварийную ситуацию. В квартирах 22 тыс. жителей города было отключено отопление, сообщила в среду журналистам пресс-служба Воронежского филиала ПАО "Квадра".

"Тепло подано во все дома и на все соцобъекты", - сообщила пресс-служба.

В Воронеже температура воздуха составляет 3 градуса мороза, без осадков, ветер 4 м/с.

Во вторник при производстве ремонтных работ в котельной города произошел несчастный случай, в результате которого погиб 34-летний слесарь и без тепла остались 22 тыс. жителей в 99 многоквартирных домах и семь социальных объектов. Накануне около 21:00 мск началась продувка котлов и заполнение теплотрассы.

Прокуратура области взяла на контроль проверку, начатую воронежскими следователями по факту гибели 34-летнего работника котельной.