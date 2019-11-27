{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подачу тепла восстановили для 22 тыс. жителей Воронежа

Отопление отключилось в домах в результате несчастного случая при производстве ремонтных работ в котельной

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. В Воронеже устранили аварийную ситуацию. В квартирах 22 тыс. жителей города было отключено отопление, сообщила в среду журналистам пресс-служба Воронежского филиала ПАО "Квадра".

"Тепло подано во все дома и на все соцобъекты", - сообщила пресс-служба.

В Воронеже температура воздуха составляет 3 градуса мороза, без осадков, ветер 4 м/с.

Во вторник при производстве ремонтных работ в котельной города произошел несчастный случай, в результате которого погиб 34-летний слесарь и без тепла остались 22 тыс. жителей в 99 многоквартирных домах и семь социальных объектов. Накануне около 21:00 мск началась продувка котлов и заполнение теплотрассы.

Прокуратура области взяла на контроль проверку, начатую воронежскими следователями по факту гибели 34-летнего работника котельной.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Опрос: каждый пятый россиянин интересуется "Черной пятницей"
Самыми привлекательными категориями товаров для покупок в этот день респонденты назвали электронику, бытовую технику, одежду и обувь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС