Прощание с Людмилой Вербицкой началось в Санкт-Петербургском университете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Студенты, выпускники, преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета и жители города пришли к зданию Двенадцати коллегий на Васильевском острове, чтобы проститься с президентом СПбГУ, почетным гражданином Санкт-Петербурга Людмилой Вербицкой. Многие вспоминают истории личного знакомства с ней и делятся ими с журналистами.

Людмила Алексеевна Вербицкая умерла в минувшее воскресенье, 24 ноября, на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

"Было почетно иметь такую женщину ректором и иметь возможность у нее учиться. Она преподавала фонетику русского языка. Нас восхищало то, что Людмила Алексеевна была очень активным человеком, умела совместить и лекции, и поездки, и конференции. Удивительная была женщина, удивительная жизнь. Поэтому сегодня мы почувствовали своим долгом почтить память Людмила Алексеевны", - рассказала журналистам ученица Вербицкой Ольга.

Гражданская панихида проходит в актовом зале главного здания вуза - одного из самых старых в Петербурге, в котором университет располагается с 1819 года. В ректорском флигеле Двенадцати коллегий на Университетской набережной находился рабочий кабинет Вербицкой. С Ленинградским, а позднее - Санкт-Петербургским государственным университетом, филологический факультет которого она закончила с отличием в 1958 году, была связана вся ее профессиональная деятельность.