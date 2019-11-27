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Кабмин установил квоту по разрешениям на временное проживание иностранцев на 2020 год

Больше всего разрешений на временное проживание на территории России получили Москва, Московская, Омская, Тульская области и Краснодарский край

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об установлении на 2020 год квоты на выдачу иностранцам 60 270 разрешений на временное проживание на территории РФ. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2020 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 60 270 разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам Российской Федерации, согласно приложению", - говорится в распоряжении.

Больше всего разрешений получили Московская область (4 тыс.), Москва, Тульская область, Краснодарский край, Ростовская область, Саратовская область, Омская область (по 2 тыс.).

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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