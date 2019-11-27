СМИ: во Франции фермеры на тракторах решили блокировать дороги, ведущие к Парижу

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотни французских фермеров, недовольных аграрной политикой властей, отправились на тракторах в среду утром в Париж для проведения акции протеста. Как сообщила радиостанция France Info, протестующие уже заблокировали несколько основных дорог парижского региона.

В акции принимают участие фермеры из регионов О-де-Франс, Нормандия, Гранд-Эст, Центр - Долина Луары, Бургундия - Франш-Конте. На тракторах установлены таблички, на которых написано "Макрона к ответу!", "Спасите своего фермера".

Акция организована национальной федерацией синдикатов землевладельцев при участии профсоюза "Молодые фермеры региона Иль-де-Франс". Участники демонстрации протестуют против принятого в прошлом году закона о сельском хозяйстве и продовольствии, который, по их словам, "не улучшил положение фермеров". Они призывают власти "выполнить их обязательства и превратить обещания в конкретные действия". Представители некоторых профсоюзов потребовали встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом, выступивший в среду в эфире радиостанции Europe1, заявил, что понимает гнев аграриев, испытывающих трудности.

Аналогичные акции протеста запланированы в этот день в других городах, в частности, в Лионе и Тулузе. Ожидается, что акции завершатся к вечеру.