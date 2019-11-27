{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Эксперт: ежегодно в России нужно проводить около 15 тыс. трансплантаций почки

Главный внештатный трансплантолог Минздрава Сергей Готье отметил, что на росте числа операций положительно сказывается увеличение финансирования, операции выполняются за счет госбюджета или регионов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 15 тыс. операций по трансплантации почек необходимо проводить в России ежегодно. Об этом сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье на пресс-конференции в среду.

"Примерно 15 тыс. по максимуму трансплантаций почки желательно делать на территории Российской Федерации в год. Это такие цифры, к которым надо стремиться, но которые будут далеко не сразу", - сказал он.

Он отметил, что на росте числа операций благотворно сказывается увеличение их финансирования, так как они выполняются за счет государственного бюджета или регионов. "Во-вторых, это обеспечивается развитием и организацией донорских программ, которые тоже с 2015 года являются составляющей частью медицины государственной и муниципальной, их тоже финансово поддерживают. На фоне этих факторов мы наблюдаем... рост", - добавил он.

Ранее Готье отмечал, что за последние три года число трансплантаций на территории России увеличилось примерно на 200. Причем четверть таких операций выполняется в НМИЦ.

Операции в НМИЦ Шумакова 

Около 100 операций по трансплантации почки детям, как ожидается, будут сделаны в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова к концу 2019 года, добавил Готье.

"Детских трансплантаций за этот год у нас будет выполнено около 100, сейчас детских трансплантаций почки сделано 89. То есть мы уже сравнялись с прошлым годом, когда за год было сделано 89 трансплантаций", - сказал он.

Готье отметил, что среди пациентов дети разных возрастов, начиная с младшего. Он также добавил, что на конец ноября в центре выполнено 145 трансплантаций от посмертного донора и две - от живого.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В МИД заявили об усилении давления на россиян, проживающих в странах Западной Европы
Официальных случаев дискриминации нет, отметил при этом директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС