Эксперт: ежегодно в России нужно проводить около 15 тыс. трансплантаций почки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 15 тыс. операций по трансплантации почек необходимо проводить в России ежегодно. Об этом сообщил журналистам директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье на пресс-конференции в среду.

"Примерно 15 тыс. по максимуму трансплантаций почки желательно делать на территории Российской Федерации в год. Это такие цифры, к которым надо стремиться, но которые будут далеко не сразу", - сказал он.

Он отметил, что на росте числа операций благотворно сказывается увеличение их финансирования, так как они выполняются за счет государственного бюджета или регионов. "Во-вторых, это обеспечивается развитием и организацией донорских программ, которые тоже с 2015 года являются составляющей частью медицины государственной и муниципальной, их тоже финансово поддерживают. На фоне этих факторов мы наблюдаем... рост", - добавил он.

Ранее Готье отмечал, что за последние три года число трансплантаций на территории России увеличилось примерно на 200. Причем четверть таких операций выполняется в НМИЦ.

Операции в НМИЦ Шумакова

Около 100 операций по трансплантации почки детям, как ожидается, будут сделаны в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В. И. Шумакова к концу 2019 года, добавил Готье.

"Детских трансплантаций за этот год у нас будет выполнено около 100, сейчас детских трансплантаций почки сделано 89. То есть мы уже сравнялись с прошлым годом, когда за год было сделано 89 трансплантаций", - сказал он.

Готье отметил, что среди пациентов дети разных возрастов, начиная с младшего. Он также добавил, что на конец ноября в центре выполнено 145 трансплантаций от посмертного донора и две - от живого.